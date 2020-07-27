Журналисты программы "Гроші" помогли мужчине, который почти на год остался с двумя детьми в доме без света

"Гроші" помогли отцу-одиночке добиться установления нового счетчика и подключение электроэнергии.

1 июня программа журналистских расследований "Гроші" на "1+1" показала сюжет о жителе небольшого поселка в Киевской области Григории, который сам воспитывал двух несовершеннолетних детей в доме без света.

Дело в том, что семье "Киевоблэнерго" установило новый счетчик, который необоснованно начал начислять за свет по 10000 гривен в месяц.

Не в состоянии платить за коммунальные услуги такие средства, мужчина с детьми остались без света. Григорий неоднократно обращался в "Киевоблэнерго" с просьбой проверить новый счетчик, но это не давало никаких результатов. Почти год семья жила в доме без электричества, пока программа "Гроші" не сняла о них сюжет.

После выхода программы в эфире "1+1" сотрудники "Киевоблэнерго" приехали к Григорию и поставили новый исправный счетчик, который уже насчитывает точные показания. Мужчина снял на видео, как ему устанавливали счетчик, и прислал журналистам.

"Вот новый счетчик с пломбой и номером. Его при мне проверили - в нем погрешность 0,2 процента, он работает. И уже электричество есть - могу вам включить свет. Я очень благодарен программе "Гроші" за то, что они так быстро среагировали и помогли добиться справедливости", - прокомментировал с благодарностью в сюжете отец.

Далее хозяин надеется, что его старый счетчик проверят и снимут всю задолженность.

С понедельника, 27 июля, программа "Гроші" будет выходить на "1+1" в 20:15.

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