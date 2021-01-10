По словам социолога, в 2020 году сошлось два явления: с одной стороны, коронавирус и карантин, с другой – разочарование в политике.

2020 год показал увеличение процента несчастливых украинцев по сравнению с 2019 годом почти вдвое. Большинство граждан страны считают, что 2021 год будет лучшим для них, но хуже для государства.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. "В 2020 году совпало два явления: с одной стороны, коронавирус и карантин, с другой – разочарование в политике", – заметил он.

Читайте такжеМатериальное состояние более чем половины украинцев ухудшилось в этом году - опрос

В этом контексте социолог указал на определенную "традицию" Украины, когда после каждых выборов "уровень счастья подскакивает", а уже через год происходит разочарование.

"Но, несмотря на это, оказалось, что уровень счастья в Украине все же достаточно высокий. В декабре 2020 года 48% чувствовали себя счастливыми и 35% несчастливыми. В 2019 году счастливых было примерно столько же, а несчастливых было только 18%", – сообщил Паниотто.

Он добавил, что в 2021 году большинство украинцев ожидают изменений к лучшему. "Год был такой плохой, что все надеются, что дважды такого не будет и 2021 год будет лучше. 20% говорят, что это будет обязательно, а еще 60% надеются, что лучшего будет больше, чем худшего".

В то же время социолог подчеркнул, что большинство украинцев считает, что "в государстве будет хуже, а у них самих лучше".

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк