Сегодня открывается регистрация на пробное ЗНО.

С сегодняшнего дня начинается регистрация на пробное внешнее независимое тестирование и продлится до 19 января включительно. Участие в пробном тестировании позволит ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовых тетрадей.

Где зарегистрироваться на пробное ВНО

Зарегистрироваться для участия можно на сайте своего регионального центра качества образования. Обратите внимание, что один центр отвечает за несколько областей Украины.

Когда пройдет пробное ЗНО

Из-за пандемии коронавируса каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021. Результаты тестирования будут объявлены 16 апреля на информационных страницах участников.

Где будет проходить тестирование

К 25 марта в личных кабинетах участника пробного ВНО будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного внешнего независимого оценивания.

Какая стоимость участия

Для принятия участия в пробном тестировании нужно будет заплатить от 195 до 255 гривень. Стоимость теста зависит от региона.

Дополнительные возможности для участников

Все участники пробного ВНО смогут загрузить тестовые задания по всем учебным предметам ВНО и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов. Позднее им сообщат результаты. Также Украинский центр оценивания качества образования подготовит видеокомментарии к каждому заданию пробного ВНО и расскажут, как набрать высокий балл на ВНО.

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Автор: Екатерина Пулатова