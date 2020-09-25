Он пояснил, что таким образом хочет улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.

Шоумен Сергей Притула, который баллотируется на пост мэра Киева, рассказал, в какой город когда-то хотел перенести столицу Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", пишет ТСН.

Читайте такжеВыборы мэра Киева: Верещук и Притула не попадают в первую тройку

"Покатавшись последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов где я не побывал, у меня была такая в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - рассказал Притула.

Подобные намерения он объяснил своим желанием улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.

"Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто Киевом, а Украиной, и таким образом, улучшить условия жизни в разных регионах", - добавил шоумен и кандидат в мэры Киева.

Притула в политике: что известно

Сергей Притула 11 августа объявил, что идет на выборы городского головы Киева от партии "Голос". Он также решил завершить карьеру в шоу-бизнесе ради политики.

Это вторая попытка шоумена попасть в большую политику. На последних парламентских выборах Притула шел 30-м в списке партии "Голос", но попасть в Верховную Раду ему не удалось.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован