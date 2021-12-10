Украина ожидает получения антидронових ружей, которые помогут бороться с российскими беспилотниками.

Министр обороны Украины Алексей Резников хочет создать в Украине два закупочных агентства при Министерстве обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", к которому присоединился по видеосвязи.

Говоря об оборонных закупках, чиновник отметил, что у НАТО есть система закупок NSPA.

"Если условно сказать, - таков натовский вариант "Амазона". И мы сегодня прошли несколько уже тестов, мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA в НАТО. И в течение этого месяца мы получим первые 10 антидронових ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", - сообщил Резников.

Он заявил, что хочет создать два таких же агентства в Украине.

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"У меня простая будет идея, которую я буду реализовывать: я создам таких два аналогичных агентства в Украине при Министерстве обороны. Одно будет заниматься тыловыми вещами, закупками, вопросами логистики, второе будет заниматься тем, что касается вооружений. И это я сделаю в ближайшее время", - заявил министр.

Кроме того, говоря о своем визите в Соединенные Штаты Америки, Резников отметил, что "подал определенный перечень нужд, который интересует Вооруженные силы Украины".

"И получил достаточно позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь, могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты... это ПВО и ПРО. То есть это не наступательное оружие, а защитное. Тоже нас интересует киберпространство, киберзащита; нас интересует море и радиоэлектронная борьба... Это очень нам нужно для защиты и наших объектов критической инфраструктуры, тех самых атомных электростанций, наших аэродромов, наших городов", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, США на этой неделе отправят в Украину последнюю партию запланированной военной помощи.

Автор: Таня Поляковская