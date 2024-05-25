Премьер-министр Шмыгаль поручил Одесской ОВА безотлагательно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

Соответствующее поручение получил начальник Одесской ОГА Олег Кипер и исполнительные органы власти, по результатам решения специальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Напомним, 17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Одесской области в результате которого погиб один человек, еще несколько человек были ранены и сгорело складское помещение, площадью 8000 м. на котором хранились продукты питания, преимущественно продукция животного происхождения.

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В чрезвычайной ситуации разбирались министр защиты окружающей среды, и.о. аграрного министерства, председатель Госэкоинспекции Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Чиновники поручили Одесской ОГА, вместе с соответствующими службами безотлагательно осуществить осмотр зон поражения, провести дезинфекцию территории, удалить и захоронить несколько тысяч тонн уничтоженной продукции и принять все необходимые меры по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.