Премьер-министр Шмыгаль поручил Одесской ОВА безотлагательно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

Соответствующее поручение получил начальник Одесской ОГА Олег Кипер и исполнительные органы власти, по результатам решения специальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Напомним, 17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Одесской области в результате которого погиб один человек, еще несколько человек были ранены и сгорело складское помещение, площадью 8000 м. на котором хранились продукты питания, преимущественно продукция животного происхождения.

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Фото Удар РФ по Одессе 25 мая 2024
Фото Удар РФ по Одессе 25 мая 2024
Фото Удар РФ по Одессе 25 мая 2024
Фото Удар РФ по Одессе 25 мая 2024
Фото Удар РФ по Одессе 25 мая 2024

В чрезвычайной ситуации разбирались министр защиты окружающей среды, и.о. аграрного министерства, председатель Госэкоинспекции Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Чиновники поручили Одесской ОГА, вместе с соответствующими службами безотлагательно осуществить осмотр зон поражения, провести дезинфекцию территории, удалить и захоронить несколько тысяч тонн уничтоженной продукции и принять все необходимые меры по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.