Министр юстиции назвал мотивацию КСУ «сомнительной».

Министр юстиции Денис Малюська предлагает создать в Украине антикоррупционный орган для судей.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Опять же зависит от изменений, которые будут предложены законопроектом президентским (интервью записано 29 октября). Но это, собственно, то, что следует из решения КСУ. Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК», - сказал Малюська.

Он назвал мотивацию Конституционного суда «сомнительной».

«Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом - это как раз создание такого органа», - отметил Малюська.

Атака КСУ на антикоррупционное законодательство

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Леся Лещенко