Политолог обвинил оппозицию в возможном срыве переговоров по болгарским реакторам

Политолог Валентин Гладких обвинил оппозиционных депутатов, в частности представителей "Европейской солидарности", в возможном срыве стратегически важного для Украины энергетического проекта - достройки Хмельницкой АЭС с использованием болгарских реакторов.

В своей заметке в Facebook он заявил, что год торможения законодательного процесса со стороны оппозиции мог стоить Украине шансов приобрести реакторы.

"Зазомбированные порохоботы из "Европейской солидарности" и другие полезные идиоты в угоду своим спонсорам почти год блокировали принятие закона. Тянули время, откровенно врали и дискредитировали атомную энергетику", - написал Гладких.

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За это время, по его словам, в Болгарии успело смениться правительство, что усложнило переговоры. В результате - важнейший проект оказался под угрозой срыва.

Речь идет о достройке двух энергоблоков мощностью 2,2 ГВт, которые могли бы покрыть энергетический дефицит и не допустить роста тарифов для населения. Гладких подчеркивает, что 80% украинцев поддерживали проект.

"Поэтому если таки переговоры сорвутся - это непутевые оппозиционеры виноваты в том, что Украина может не получить необходимые реакторы. На их совести - будет потеря 2,2 ГВт надежной атомной энергетики", - добавил он.

Политолог призвал избирателей не забывать, кто именно "торпедировал" возможность укрепления энергетической независимости страны.