В киевской подземке, которую сейчас используют как бомбоубежище, родился ребенок.

Как сообщается в сети, новорожденной девочке родители дали имя Мия. Пока неизвестно на какой из станций метро она появилась на свет.

Пользователи соцсетей пожелали малышке много счастья в жизни, которая началась в таких обстоятельствах. "Пока в небе гремят снаряды рождаются маленькие украинцы", - восхищаются в сети.

Напомним, ранее Комаровский эмоционально обратился к матерям солдат РФ. Медик призвал россиян остановить войну.