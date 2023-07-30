Защитник Украины сдержал слово и вернусь из "ада" передовой.

Появились щемящие кадры встречи пограничника Дениса, который "сдержал слово" и вернулся из "ада" передовой к своей семье.

Защитник Украины побежал на встречу к близким, чтобы сжать их в объятиях, сразу, как вышел из авто. Родные со слезами говорят: "Долго, но дождались!". Соответствующий ролик показала ГПСУ Украины.

Украинцев растрогал звонок пограничника к дочери после плена

Напомним, 7 июля украинцев также умилило видео, в котором пограничник после освобождения из плена впервые позвонил своей дочери.

Вернуться в Украину защитнику удалось в рамках обмена 6 июля (тогда удалось освободить сразу 45 героев-защитников). Первыми словами, которые пограничник сказал своей "девочке", стала фраза: "Доченька! Я тебя очень сильно люблю!".

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