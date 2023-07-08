Президент Украины опубликовал ролик, приуроченный 500 дням украинской борьбы с момента полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал щемящее видео, приуроченное 500 дням украинской борьбы с оккупантами с момента полномасштабного вторжения России.

В видео гарант Украины подчеркнул, что в течение всего этого времени наши воины остаются несокрушимыми и продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле: "И ни одного дня слабости", - подчеркнул он.

При этом президент поблагодарил всех, кто "бьется ради свободы и независимости Украины". Лидер Украины подчеркнул, что каждый день мы делаем новый шаг вперед и идем к победе.

Все эти слова сопровождаются видеорядом, где украинские воины уничтожают врага, освобождают украинские села и города, а люди их встречают объятиями и слезами радости. Есть также кадры уничтоженных россиянами жилых домов.

В видеоролике наши воины говорят: "Идем вперед". Этот же лозунг повторяет Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, командующий Силами Специальных Операций ВСУ Виктор Хоренко, командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, командующий сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий медицинских сил Татьяна Остащенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий морской пехоты ВМС Юрий Содоль, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

"Мы идем вперед. И спасибо каждому и каждой", - подчеркнул президент Украины.

Боевые действия с Россией продолжаются с 2014 года

Как известно, война продолжается с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и с ее участием велись боевые действия на востоке Украины. Тогда Россия не признавала своего участия в боевых действиях и заявляла, что "их там нет". Юридически на востоке Украины до 24 февраля 2022 года была антитеррористическая операция, а потом уже произошло полномасштабное вторжение России на территорию Украины без объявления войны.

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