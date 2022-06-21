В случае проведения референдума по вступлению Украины в Евросоюз 87% граждан поддержали бы его.

Почти 70% украинцев верят во вступление в Европейский Союз в перспективе 5 лет.

Таковы данные общенационального опроса в условиях войны, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

При этом в случае проведения референдума по вступлению Украины в Евросоюз 87% граждан поддержали бы его и лишь 4% высказались бы против, а не проголосовали бы – 8%.

"Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп", - отмечают в группе "Рейтинг".

По данным опроса, 69% опрошенных верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение 1-2 лет, 29% – до пяти лет), а еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5-10 лет, 3% – через 10-20 лет. Лишь 7% не верят, что Украина интегрируется в Европейский Союз.

Как проводился опрос

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.