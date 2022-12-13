Лучше воздержаться от использования туристических газовых горелок в высотках, отметили в ГСЧС.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не рекомендует пользоваться туристическими газовыми горелками в квартирах, в закрытых помещениях.

Есть определенные советы по использованию таких горелок, и их надо покупать в лицензированных точках продажи, как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Хорунжий отметил, что этот баллон не нужно хранить в холодных помещениях, поскольку, когда его потом перенести в теплое помещение, то газ расширяется и повреждает газовый баллон, его целостность, и оттуда идет подтекание газа, и может быть взрыв.

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По его словам, такую горелку нужно использовать на открытом воздухе или в помещении с вентиляцией.

Хорунжий отметил, что лучше воздержаться от использования таких газовых горелок в высотках. По его словам, сейчас фиксируется увеличение количества взрывов именно в таких домах, где используются электроплиты.

Он отмечает, что при подогревании на таких горелках пищи надо быть осторожными.

"Мы фиксировали много случаев, когда ставят большую кастрюлю или сковородку на туристическую газовую горелку. Они нагреваются, и тепло передается на открытый газовый баллон. Когда на него действуют высокие температуры, газ расширяется, и происходит взрыв", - рассказал Хорунжий.

Последствия блэкаута в Украине

После того, как вследствие массированных ракетных ударов России многие украинцы столкнулись с проблемой с электроснабжением, в нашей стране начали набирать популярность газовые туристические горелки. Особенно актуальными они являются в домах, в которых нет газоснабжения.

В ряде областей Украины в домах уже раздавались взрывы из-за таких горелок. Стоит отметить, что только в Киеве с начала ноября взорвались три туристических газовых баллона.

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