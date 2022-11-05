Туристическая газовая плита - полезный прибор в случае отключения света, но с ним нужно правильно обращаться.

Из-за террористических атак россиян по критической инфраструктуре украинцы часто могут испытывать перебои с газом и светом. Туристическая газовая плита - это must have предмет для каждого украинца на грядущую зиму, особенно если у вас электрическая плита. Этот крайне полезный предмет поможет приготовить еду в любых условиях.

Портативная плита представляет собой конфорку, которая подключается к баллону с газом. Чтобы приготовление еды было максимально эффективным и с минимумом расхода газа, а также безопасным, нужно придерживаться некоторых правил.

Используйте баллоны с изобутаном

Баллоны для газовых горелок могут содержать разные газы. Чаще всего используют пропан, бутан и изобутан. Газ с изобутаном хорошо горит при низких температурах - это идеальный выбор для зимы. К тому же он менее взрывоопасный.

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Нагрейте баллон перед использованием

Перед тем, как подключить плиту к баллону и включить её, нагрейте баллон. Например, положите его под одеялом. Тогда плита не будет расходовать газ для его нагрева до оптимальной температуры.

Проветривайте комнату

Во время работы туристической плиты выделяется опасный угарный газ, поэтому на время пользования откройте окна на проветривание. При этом плиту не стоит ставить прямо на сквозняк, иначе эффективность её работы снизится.

Не доводите воду до кипения

Не стоит кипятить воду на плитке. Для нагрева воды до 100° тратится много газа из баллона, при этом для приготовления пищи необязательно кипятить воду. Каши и полуфабрикаты можно варить при температуре 80°, а чай можно заваривать горячей водой, а не кипятком.

Однако если вы не уверены в качестве воды и хотите её обеззаразить, то лучше прокипятить воду.

Оставляйте еду настояться

Необязательно держать плиту включенной всё время приготовления - вместо этого можно приготовить еду примерно на 80%. Затем отключайте плиту и оставляйте еду настояться под крышкой, чтобы она доготовилась. Это существенно сократит расход топлива.

Например, если вам нужно варить крупу 20 минут, то готовьте кашу 15 минут, а затем замотайте кастрюлю полотенцем и оставьте еще на 30 минут. А если перед приготовлением замочить крупу на ночь, то время приготовления сократится ещё больше.

Обратите внимание, что мясо нельзя готовить таким образом, поскольку в нем могут остаться болезнетворные бактерии.

Уменьшите пламя

Не стоит готовить еду исключительно на максимальной мощности пламени. Контролируйте пламя горелки таким образом, чтобы огонь не выходил за края посуды, а нагревал её дно. Так посуда нагревается наиболее равномерно, а газ не тратится попусту.

Следите за газом в баллоне

Когда в баллоне остается мало газа, то он нагревает посуду очень слабо, либо пламя вообще не зажигается. Не упустите этот момент и вовремя поменяйте газовый баллон на новый, чтобы избежать опасной ситуации.

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