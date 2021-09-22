На локациях расположат QR-коды с доступом к онлайн-тренировкам, записанным с участием украинских спортсменов и звезд.

До конца этого года состоится открытие 600 активных парков, созданных в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Как сообщил в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, 100 таких парков уже работают, а еще 500 откроются в скором времени.

"Это не просто построение спортивных локаций. Мы не говорим о старых и скучных методах, которые заставляют людей заниматься двигательной активностью. С приходом цифровизации в наш мир, мы имеем возможность это сделать интерактивнее и интереснее", - отметил Гутцайт.

На этих локациях установлены спортивные элементы, возле которых размещены QR-коды с доступом к онлайн-тренировкам, записанным с участием украинских спортсменов и звезд.

"Просто наведя камеру телефона на этот код, вы можете получить полезные советы от известных людей, кумиров украинцев и следовать их примеру! Тренировки поделены на уровни: от простого к сложному", - пояснил министр.

На каждой из локаций будет координатор, который окажет помощь в пользовании площадкой. Для каждого разработаны свои виды упражнений, учитывая возраст и возможности. Кроме этого, каждые выходные на этих локациях проводятся разнообразные групповые активности.

"Основная цель проста - сделать спорт ближе к людям! Чтобы каждый украинец имел свободный доступ к двигательной активности", - резюмировал Гутцайт.

Напомним, раньше президент Владимир Зеленский заявил об открытии на территории киевского ВДНХ современного урбан-парка. В ближайшие годы подобные спортивные пространства планируется сделать в большинстве крупных городов Украины в рамках программы "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко