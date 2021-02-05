Пока никакой информации о похоронах музыканта нет.

Скончался известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу "Україна має талант" в 2015 году.

Об этом в Facebook сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая, а затем новость подтвердил председатель Ворохтянской общины Олег Дземьюк, пишет "Репортер".Читайте такжеВо Львове трагически погиб известный миротворец и медик Майдана

О своем диагнозе Петр узнал в ноябре 2020 года.

"Друзья! Сейчас у меня серьезные проблемы со здоровьем. 1.5 месяца назад я попал в больницу с пневмонией, а впоследствии врачи диагностировали у меня плоскоклеточный рак легких G2", - писал он в своем Facebook.

Тогда многие поддержали его финансово, однако медицина оказалась бессильна перед недугом.

Пока никакой информации о похоронах музыканта нет.

Петр Сказкив: что о нем известно

Петр Сказкив родился в Ворохте (Ивано-Франковская область)15 мая 1987 года. Играть его научил отец.

Цимбалист прославился на всю страну, став финалистом шоу "Україна має талант".

Среди проектов Сказкива также был рок-коллектив "Джарап".

Петр Сказкив на шоу "Україна має талант" 7 сезон: видео

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Автор: Ольга Робейко