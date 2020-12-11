В Харькове охрана супермаркета "АТБ" спасла жизнь девушки, которой стало плохо.
Читайте такжеНа Волыни студенты в поезде спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердцеМомент спасения зафиксировали камеры наблюдения в супермаркете. Запись опубликовали на Facebook.
На видео видно, что девушка начинает падать, но ее успевает придержать женщина, которая стоит рядом.
Работники супермаркета подходят к ним и видят, что у девушки появились судороги. Тогда к ней подходит один из охранников и начинает делать непрямой массаж сердца.
"В "АТБ" на Шариковой охранник Александр Лепко спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда скорой", - говорится в сообщении.
Охранникам удалось реанимировать девушку. Ее передали в руки медиков.
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