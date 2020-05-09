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Онуфрий впервые за три недели появился публично и без маски

14:31, 09 мая 2020
Общество
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Митрополит Онуфрий / orthodox.org.ua

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий впервые за три недели появился публично и прокомментировал состояние своего здоровья.

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Как сообщает ТСН, митрополит без защитной медицинской маски на лице вместе с внефракционным народным депутатом Вадимом Новинским и другими священнослужителями пришел возложить цветы в Парке Вечной Славы.

На вопрос о самочувствии митрополит ответил: «Здоровье - Слава Богу».

Ранее появилась информация о якобы госпитализации в больницу с коронавирусом митрополита Онуфрия и его помощника Антония. Однако в УПЦ МП опровергли эту информацию и заявили, что митрополит Онуфрий хорошо себя чувствует и не болен COVID-19.

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