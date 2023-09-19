Пособие по безработице сейчас получают 45,4 тыс. зарегистрированных безработных.

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине упала до рекордного минимума в 108,7 тыс. человек.

Согласно данным, опубликованными Национальным банком, в августе 2023 года официально зарегистрированных безработных в Украине было 108,7 тыс. человек (из них 78,8 тыс. – женщины, 25 тыс. – молодежь до 35 лет), тогда как в прошлом году в августе этот показатель составил 278,6 тыс. человек.

Следует отметить, что в последний довоенный месяц – январь 2022 года – в Украине было официально зарегистрировано 315,4 тыс. безработных. Во время полномасштабной войны наивысшего значения показатель официальной безработицы достиг в июне 2022 года – 316,4 тыс. человек, после чего уменьшался с каждым месяцем.

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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, в августе составило 45,4 тыс. человек. В прошлом году таких безработных было в пять раз больше - 230,5 тыс. человек.

При этом, по данным Нацбанка, значительно выросли потребности работодателей в работниках на замещение вакантных должностей. В августе этого года такая потребность составляла 57,4 тыс. человек, тогда как в прошлом августе – 30,8 тыс.

Безработица в Украине

Согласно ежеквартальному инфляционному отчету НБУ за июль, уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% соответственно в последующие годы. Согласно документу, сокращению уровня безработицы будет способствовать восстановление экономической активности.

В апреле 2023 года первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в Украине достаточно высокий уровень безработицы из-за нехватки кадров и так называемая структурная безработица - это касается безработных, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда.

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