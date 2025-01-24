В Украину возвращены тела 757 павших защитников, более половины - с Донецкого направления

Из моргов РФ возвращены 34 погибших.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе также раскрыли статистику, с каких направлений возвращено больше всего погибших защитников:

451 с Донецкого направления;

71 с Бахмутского направления;

51 с Угледарского направления;

13 с Луганского направления;

137 с Запорожского направления;

Непосредственно из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

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Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, обещают в Кординационном штабе.

Отмечается, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

При этом выражают благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - говорится в сообщении.

Репатриация пленных и тел павших защитников Украины

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на подконтрольную правительству Украины территорию были возвращены тела 502 павших защитников. И тогда большинство павших защитников Украины 397 - с Донецкого направления. Еще 24 - с Луганского направления, 64 - с Запорожского, а из моргов на территории России было возвращено 17 погибших.

Также мы рассказывали, что в конце декабря Украина и РФ провели один из крупнейших обменов военнопленными. Среди освобожденных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

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