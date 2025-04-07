По его словам, походы для вручения повестки, по которой никто не придет, не проводятся, потому что это не эффективно.

Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся заморозить войну и выйти победителем, а для этого украинская армия должна пополняться новыми силами.

Об этом сказал и.о. начальника Пологовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожской области Виктор Юрчук в интервью на Телеканале ТV5.

По его словам, в РТЦК, который он возглавляет сейчас работают все те, кто воевал, но получили ранения или контузии.

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"Мы людей понимаем - кто-то боится, кто-то потерял близких. У меня индивидуальный подход к каждому. Мы никого не ловим на улицах. Никого в машины не сажаем. Я организовал работу, построил систему", - подчеркнул Юрчук.

По его словам, ходят патрули с полицией, задерживают людей, если у них нет учетных документов. "Проверяем. Если человек имеет инвалидность или отсрочку, то таких людей не задерживают. Даже если их привезли ночью, потому что полиция задержала за нарушение комендантского часа, то утром проверили, что человек имеет право на отсрочку и отпускаем. А всех остальных отправляем на ВВК и по ее результатам принимаем решение, где человек может служить - или в тыловой, или в боевой части", - рассказал Юрчук.

По его словам, походы для вручения повестки, по которой никто не придет, не делаются, потому что это не эффективно.

"Какое может быть отношение к уклонистам? Конечно негативное", - сказал Юрчук.

По его словам, на сегодня территория Запорожской области на 80% оккупирована Россией, многие люди потеряли жилье, все, что имели и выехали из своих населенных пунктов, поэтому нужно отвоевать захваченные оккупантами населенные пункты.

И.о. начальника Пологовского РТЦК отметил, что сейчас большое количество "студентов", которым за 50 лет, которые для отсрочки ищут учебные заведения, чтобы получить бронирование и не идти в армию. По его словам, на сегодня для многих заведений, где была явная коррупция, отменили бронирование, и происходит призыв в армию таких людей.

Мобилизация в Украине

Двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Правонарушители даже вывесили из окна автомобиля, в котором везли нарушителей границы, государственный флаг. Но пограничники отмечали, что хитрости переправщиков были разоблачены.

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