Рассказываем об ароматах со складов Duty Free "по смешным ценам" и других ловушках парфюмерных аферистов

Ситуация на украинском онлайн-рынке парфюмерии уже давно привлекает внимание правоохранителей: доля подделок продолжает расти, а мошенники постоянно совершенствуют свою тактику, расставляя все более совершенные ловушки для доверчивых потребителей. Разобраться, как вовремя распознать фальсификат при покупке продуктов известных брендов онлайн, помогут эксперты BROCARD - парфюмерно-косметической сети, которая работает на рынке Украины уже 30 лет.

Как мошенники пытаются привлечь внимание потенциальных покупателей? Очень просто: низкими ценами на дорогие люксовые продукты. Именно на "беспрецедентных акциях" и "безумных скидках" строится вся их реклама.

Невиданная дешевизна элитных духов обычно объясняется одной из двух причин.

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Причина первая: форс-мажорные обстоятельства. Если вы видите в рекламе словосочетания "закрытие магазина", "ликвидация разбомбленного склада", "распродажа партии конфиската", можете быть уверенными, что наткнулись на мошенников. К этой же категории относится реклама, которая недавно буквально наводнила интернет: "Распродажа остатков со складов Duty Free". В социальных сетях и на ТГ-каналах появились объявления следующего содержания: "В Украине закрыто авиапространство, поэтому Duty Free решили распродать свой склад духов. Советуем воспользоваться случаем и приобрести любимые духи по смешным ценам". Или еще более привлекательно: "Грандиозная распродажа в Duty Free! Скидки до 90% на оригинальные духи! Самые известные бренды по шокирующим ценам! Не упусти свой шанс обновить любимый аромат почти даром!"

Эксперты призывают не верить в такие сказки для наивных. Элитные духи, известные во всем мире, имеют свою цену - и ни один владелец легендарного бренда не позволит продавать свою драгоценную продукцию "почти даром". Какими бы аргументами ни пользовались продавцы, талант, имидж и качество не купишь "за копейки".

Причина вторая - "аналоги" оригинальных продуктов. Иначе говоря, подделки, которые в рекламе называют более привлекательными терминами: "духи по лицензии", "на разлив", "в упрощенных флаконах" и т.д. Обратите внимание на относительно новый тренд на рынке фальсификата: "духи со 100% сходством с оригиналом". То есть некоторые продавцы подделок даже не скрывают, что предлагают не настоящие брендовые ароматы, а копии, изготовленные в Турции, ОАЭ или Франции. Например: "духи с 30% люксовых французских масел, стойкие до 24 часов на теле и более 72 на одежде" или "французские духи в упрощенных флаконах". Правда, о подпольных цехах в Украине, которые в последние годы стали едва ли не главным источником подделок, в рекламе не упоминается. А зря, ведь ароматы "от Dior" в "упрощенных флаконах" скорее всего разливают именно в Одессе, на Дерибасовской. Или где-то под Киевом.

Эксперты единодушны в своих выводах: все, что не является оригиналом, является подделкой, какими бы красивыми словами ее ни называли. А подделка - это полное отсутствие гарантий качества и безопасности использования. А главное - это отсутствие уважения к себе.

Рекомендации экспертов: будьте бдительны, уважайте себя и труд лучших парфюмеров. Наивная вера в то, что легендарный аромат с ценой 199 евро может продаваться за 199 гривен в связи с "финальной, окончательной и беспрецедентной распродажей", или желание сэкономить "на бренде" и купить "качественный аналог" "по демократичной цене" приводят вас прямо в ловушки, расставленные мошенниками. В результате вы имеете все шансы потратить деньги на фальсификат - ароматизированную воду неизвестного происхождения, а не на оригинальный и качественный продукт, который долго будет дарить радость и уверенность в себе.

Настоящие духи люксовых брендов следует искать у официальных дистрибьюторов - в магазинах известных парфюмерно-косметических сетей. В частности, в магазинах BROCARD, на сайте BROCARD.UA и в мобильном приложении BROCARD вы можете быть уверены в оригинальности продукции. Что касается цены, здесь всегда можно найти акции с приятными скидками.