Председатель Житомирской ОГА выразил надежду, что стадион «Полесье» введут в эксплуатацию в конце марта.

В Житомире болельщики футбольного клуба «Полесье» провели акцию под зданием облгосадминистрации с требованием завершить реконструкцию стадиона, которая длится более 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собрались около 30 футбольных фанатов.

Они были одеты в символику футбольного клуба, держали в руках плакаты, в частности с надписью «Полесье – величие города, нам нужен стадион», и барабаны. Также болельщики зажгли файеры.

К ним вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, который рассказал о ситуации вокруг стадиона «Полесье».

"Сейчас мы ожидаем решение ДАБИ относительно ввода стадиона в эксплуатацию. По второй очереди реконструкции стадиона, которая предусматривает строительство кортов, раздевалок и тому подобное, то на это нужно еще 70 млн грн. Будем общаться с депутатами облсовета относительно того, возможно ли выделить такие средства. Но надеюсь, что в конце марта ФК «Полесье» примет домашнюю игру на своем стадионе», - рассказал Бунечко.

Реконструкция стадиона "Полесье" в Житомире: что известно

Впервые намерения реконструировать стадион «Полесье» в Житомире озвучили в 2005 году.

В декабре 2019 года председатель Житомирской ОГА Бунечко утвердил проектную документацию по реконструкции стадиона общей стоимостью 167 млн грн.

Сейчас завершена первая очередь реконструкции, в частности, отремонтировано легкоатлетическое ядро, футбольное поле и трибуны.

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Автор: Марина Чорноштан