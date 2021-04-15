Свиньи перерыли кладбище / скриншот
Ужасную картину увидели люди, когда пришли упорядочить могилы родных-свиньи перерыли одно из кладбищ в Запорожской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, выводок свиней вместе с поросятами разрыли могилы, выели все цветы и фактически перепахали территорию.
После непродолжительного расследования оказалось – все кабаны домашние. Скот уже длительное время выпускает со своего двора хозяин, чтобы лишний раз не кормить. Теперь в ситуацию вмешалось руководство местной общины.
В Запорожской области домашние кабаны перерыли кладбище
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