Как оказалось, скот со двора выпускает один из местных жителей, чтобы сэкономить на кормлении животных.

Ужасную картину увидели люди, когда пришли упорядочить могилы родных-свиньи перерыли одно из кладбищ в Запорожской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, выводок свиней вместе с поросятами разрыли могилы, выели все цветы и фактически перепахали территорию.

После непродолжительного расследования оказалось – все кабаны домашние. Скот уже длительное время выпускает со своего двора хозяин, чтобы лишний раз не кормить. Теперь в ситуацию вмешалось руководство местной общины.

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Автор: Екатерина Лиманская