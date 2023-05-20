Англичанин приехал в Украину в начале полномасштабной войны, чтобы помогать.

Немало украинцев во время войны встретили свою любовь и создают семьи. Находят свою любовь здесь и иностранцы – на днях в одном из украинских городов поженились волонтер из Англии Джеймс Каприни и волонтер из Запорожья Наталья Исакова. Их историю любви рассказали в Министерстве юстиции Украины.

"Мужчина приехал в Украину, чтобы вступить в ряды интернационального батальона, однако впоследствии решил волонтерить и встретил здесь свою любовь", – рассказывают в ведомстве.

В интервью "Суспільне" пара рассказала, что их знакомство произошло во Львове в начале полномасштабной войны.

Видео дня

"Когда начала война, я вывезла своих детей во Львов, там встретила Джеймса. Он мне сделал предложение на третий день нашего знакомства. Я тогда это серьезно не восприняла. Думала, что он шутит. У нас очень много общего, как оказалось, хоть мы из разных стран. Он очень хороший, я его люблю. Он искренний, он прямой, иногда очень прямой, но я с ним счастлива", – говорит невеста.

Уже через месяц после знакомства пара начала жить вместе. Спустя 10 месяцев влюбленные поженились в Запорожье. Каприни говорит, что если бы не полномасштабная война - не встретил бы свою возлюбленную.

"Я путешествовал по миру, и когда увидел, что здесь началась полномасштабная война, решил приехать сюда помогать. Она отличается от всех людей, с которыми я общался. Она очень близка мне. Относится к той категории женщин, которые сильные изнутри. Она может за себя постоять", - рассказывает жених.

Брак с иностранцами в Украине - статистика Минюста

По данным управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции, в этом году в Украине уже заключено 1 366 браков с иностранцами. Также в нашей стране было оформлено 86 браков, где и невеста и жених – иностранцы. Эти иностранные граждане именно в нашей стране отпраздновали собственную свадьбу.

Рекордсменом по оформлению таких браков стал Киев, в столице поженились 355 пар. На втором месте Одесская область, где отпраздновали свадьбу 285 пар.

На третьем месте Львовская и Днепропетровские области, где в этом году уже обручились по 78 пар, где по крайней мере один из супругов - иностранец.

Вас также могут заинтересовать новости: