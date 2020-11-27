В Украине в настоящее время действует карантин выходного дня, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом. В ОП пояснили, когда может быть принято решение о введении локдауна.

Антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 16218 новых инфицированных коронавирусом. Такое суточное количество является рекордным для нашей страны.

Всего с начала пандемии в Украине болезнь COVID-19 подтверждена у 693407 человек, из которых 326238 - выздоровели, 11909 - умерли.

Вероятное внедрение локдауна

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть после 28-29 ноября.

Перемирие на Донбассе

С начала суток 27 ноября боевики один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Главные новости Украины: что важно знать 27 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская