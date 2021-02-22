В Украине зафиксировано более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В Прикарпатье усилили карантин.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 3206 новых больных COVID-19. Выздоровело вдвое меньше - 1353 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1307662 человека, из них 1147426 выздоровели, летальных исходов — 25156.
Усиление карантина в Прикарпатье
В Ивано-Франковскй зоне усилили карантин из-за вспышки коронавируса. В регионе будут действовать ограничения "красной зоны": запрещаются культурные и развлекательные мероприятия, на дорогах области работают блокпосты. В коронавирусных больницах региона заполнено более 90% койко-мест.
Перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. Вблизи населенного пункта Светлодарск российские войска сделали несколько выстрелов из снайперского оружия в сторону украинских военных.
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