Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине зафиксировано более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В Прикарпатье усилили карантин.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 3206 новых больных COVID-19. Выздоровело вдвое меньше - 1353 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1307662 человека, из них 1147426 выздоровели, летальных исходов — 25156.

Усиление карантина в Прикарпатье

В Ивано-Франковскй зоне усилили карантин из-за вспышки коронавируса. В регионе будут действовать ограничения "красной зоны": запрещаются культурные и развлекательные мероприятия, на дорогах области работают блокпосты. В коронавирусных больницах региона заполнено более 90% койко-мест.

Перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. Вблизи населенного пункта Светлодарск российские войска сделали несколько выстрелов из снайперского оружия в сторону украинских военных.

Главные новости Украины: что важно знать 22 февраля 2021

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Автор: Екатерина Пулатова