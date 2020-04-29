В Тернополе решили пока не открывать рынки, несмотря на разрешение Кабмина

Такое решение принято в связи с тем, что в городе продолжает расти количество больных на коронавирус.

В Тернополе руководители продовольственных рынков отказались возобновлять работу до 11 мая.

Как сообщили в городском штабе по борьбе с коронавирусом, об этом они заявили в ходе сегодняшнего заседания штаба, на котором рассматривался вопрос возможного открытия продовольственных рынков.

Свое решение руководители рынков мотивировали тем, что сейчас в городе растет количество больных коронавирусом и они не хотят подвергать опасности продавцов и покупателей.

Следовательно, на заседании приняли решение, что в Тернополе продовольственные рынки, которые не работают с начала карантина, до 11 мая работу возобновлять не будут.

В штабе уточнили, что всего в городе есть три рынка, которые имеют статус агропромышленных, и их не будут открывать.

«Об открытии других рынков, у которых нет соответствующей регистрации, речь даже не идет», - объяснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Кабинет министров поддержал критерии, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

Всего в Украине отрывается 872 рынка.

Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.