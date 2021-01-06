В Польше двух украинцев подозревают в изнасиловании местной 18-летней девушки.
Об этом сообщает Onet.
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По обвинению в изнасиловании 18-летней девушки суд арестовал 26-летнего гражданина Украины. Второй подозреваемый по этому делу, тоже украинец, попал под наблюдение полиции.
Как сообщается, преступление произошло в Гливице в канун Нового года во время вечеринки в одной из квартир.
На данный момент полиция не раскрывает никаких дополнительных подробностей в связи с характером дела.
В соответствии с Уголовным кодексом Польши, подозреваемым украинцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет.
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