Преступление произошло на вечеринке в канун Нового года.

В Польше двух украинцев подозревают в изнасиловании местной 18-летней девушки.

Об этом сообщает Onet.

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По обвинению в изнасиловании 18-летней девушки суд арестовал 26-летнего гражданина Украины. Второй подозреваемый по этому делу, тоже украинец, попал под наблюдение полиции.

Как сообщается, преступление произошло в Гливице в канун Нового года во время вечеринки в одной из квартир.

На данный момент полиция не раскрывает никаких дополнительных подробностей в связи с характером дела.

В соответствии с Уголовным кодексом Польши, подозреваемым украинцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет.

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Перевод: Екатерина Лиманская