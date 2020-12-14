Замначальника райотдела полиции задержали при получении взятки в размере $3 тыс. Злоумышленник пытался сбежать.

В Одесской области за систематические взятки задержан заместитель начальника райотдела Нацполиции.

Читайте такжеСуд арестовал руководителя порта "Черноморск", подозреваемого в получении $250 тысяч взяткиКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 12 декабря задержан офицер полиции, который является также руководителем следственного подразделения районного отдела полиции.

Установлено, что полицейский, используя свое служебное положение, требовал и получил $3 тыс. от обвиняемого. За эту сумму фигурант обещал скрыть доказательства виновности в преступлении, связанном с растратой государственного имущества.

По данным пресс-службы управления СБ Украины в Одесской области, в систематическом получении взяток разоблачен заместитель начальника – руководитель следственного отдела одного из райотделов регионального главка Нацполиции.

«По данным предварительного следствия, он систематически требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности граждан, в отношении которых он осуществлял досудебные расследования. За $3 тыс. полицейский «гарантировал» местному жителю закрытие уголовного производства», - сообщили в управлении.

Правоохранители задержали чиновника сразу после получения всей суммы взятки. Во время задержания полицейский пытался избавиться от денег, спрятав их на крыше жилого дома, а также скрыться с места происшествия.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса ("получение взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства").

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других людей, возможно причастных к противоправной деятельности.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, задержан сотрудник Подольского райотдела полиции.

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Автор: Лариса Козовая