Театральный актер Борис Мирус 10 лет провел в сталинских лагерях.

Сегодня, 13 апреля, в возрасте 92-х лет скончался народный артист Украины, актер львовского театра имени Марии Заньковецкой Борис Мирус.

Об этом сообщается на странице Национального театра им. Марии Заньковецкой в Facebook.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Чернобыль" от НВО"Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с замечательным чувством юмора. Человек с неиссякаемой энергией и любовью к жизни. Мы учились у вас актерской и житейской мудрости, просили совета и прислушивались к критике. Спасибо вам за науку, теплые слова, величие и мастерство актерского таланта и за то, что вы у нас были... Покойтесь с Богом, Мастер сцены!", - говорится в сообщении.

Что известно об актере Борисе Мирусе

Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково Чертковского района Тернопольской области. В 1948 году окончил актерскую студию при театре имени Марии Заньковецкой. На его счету более 200 ролей в театре и многочисленные роли в кино.

Мирус 10 лет провел в сталинских лагерях. Его арестовали в июне 1949-го по обвинению в национализме и подготовке покушения на первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Заключение отбывал в Воркуте.

Самые известные его роли в театре: «Госпожа министрова» - Иова; «Визит пожилой дамы» - дворецкий; «Вода жизни» - Василий; «Государственная измена» - запорожец; «Дама с камелиями» - граф де Жире; «Иисус, сын Бога живого» - первосвященник; «Невольник» - Кошевой, запорожец; «Сильва» - посол; «Три товарища» - Блюменталь; «Мина Мазайло» - запорожец; «Назар Стодоля» - первый староста; «Украденное счастье» - хозяин и др.

Также снимался в фильмах: «Иванна» (Каблак), «Здравствуй, Гнат!» (Назарчук), «Десятый шаг» (Корчун), «Семья Коцюбинских» (Волох), "Будни уголовного розыска» (Хлопов), «Время собирать камни» (Потоцкий).

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Автор: Мирослава Бзикадзе