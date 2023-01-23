В городе появились новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами".

В ночь на 23 января жители Кривого Рога могли видеть очень яркий свет. Звучали предположения, что это "лазерное шоу".

Как объяснил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, лучи света, которые видели жителей посреди ночи, – система борьбы с российскими беспилотниками.

"Кривой Рог. Это не лазерное шоу. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами". Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях", – написал он.

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Ситуация в Кривом Роге

На протяжении долгих месяцев полномасштабной войны российские оккупанты терроризировали жителей прифронтовых громад Днепропетровщины. В частности, активно обстреливали Криворожский район, расположенный на границе с Херсонской областью. После освобождения многих населенных пунктов правобережной Херсонщины, интенсивность обстрелов уменьшилась.

"Сейчас мы видим уменьшение количества обстрелов Криворожского района. Все - благодаря ВСУ, которые гонят врага дальше от Днепропетровщины. Придет время, оккупантов выгонят еще и из Энергодара, и террор Никопольского района прекратится. А потом – и террор всей Украины", - отмечал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в октябре.

На протяжении последних недель оккупанты наносили по Криворожскому району ракетные удары. В частности, 16 декабря Россия ударила ракетами по Кривому Рогу, пострадал объект энергетической инфраструктуры. Еще одна ракета российских оккупантов попала в многоэтажный дом, в результате погибли четыре человека, в том числе и полуторагодовалый мальчик.

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