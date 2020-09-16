В центре столицы полиция усилила меры безопасности из-за анонсированных массовых акций.
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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня в центральной части города планируется проведение нескольких массовых акций, в частности под административными зданиями органов государственной власти.
«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок.
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