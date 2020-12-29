Ранее Нацполиция провела обыски по делу о похищении человека, опубликовала видео вручения подозрения М.Микитасю и телефонные переговоры по подготовке преступления.

Объявление подозрения экс-главе «Укрбуда» Максиму Микитасю в причастности к похищению человека и вымогательстве не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

«Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство. Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что согласно ст. 222 УПК, сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

«Именно поэтому публично обнародована только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования. Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве», - подчёркивается в сообщении.

При этом в НПУ предостерегли, что любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

«Национальная полиция Украина призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом», - отмечается в сообщении.

Ранее Нацполиция провела обыски по делу о похищении человека, опубликовала видео вручения подозрения М.Микитасю и телефонные переговоры по подготовке преступления. По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста Олега Мирошниченко по заказу М.Микитася. Потерпевшего выманили на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили написать долговую расписку на $800 тыс.

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Автор: УНИАН