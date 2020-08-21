В Харьковской области на краже топлива из воинской части попался командир одного из подразделений ВСУ

После кражи военнослужащий сбывал горючее гражданским лицам.

В Харьковской области задержан командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины на краже 2 тыс. л топлива из воинской части в Чугуеве.

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Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы из воинской части, дислоцирующейся в городе Чугуев Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам.

Во время обысков на территории воинской части следователями изъяты автомобиль марки КамАЗ 4310, из которого слито и похищено дизельное горючее, автомобиль марки «Фольксваген ЛТ», которым вывозилось похищенное топливо и дизельное горючее в бочках в количестве более 2 тыс. л.

Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 л горюче-смазочных материалов.

В настоящее время командир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в похищении, присвоении, вымогательстве оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса).

Также готовится ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Перевод: Светлана Макринская