Сделайте подарок на Новый год по-настоящему незабываемым. Для этого идеальным будет ноутбук ASUS серии Vivobook Pro OLED - это мощный и стильный компьютер, который можно всегда брать с собой, для креативных людей

Оригинальный дизайн

Корпус ноутбука Vivobook Pro OLED выполнен в нейтральном дизайне, поэтому он будет гармонировать с любыми предпочтениями, ведь творческие идеи могут рождаться где угодно.

При первом взгляде на гаджет взгляд сразу цепляется за его уникальную крышку. Оригинальные декоративные элементы есть и внутри – клавиша Enter, словно предупреждающий знак, выделена полосками, а клавиша ESC – окрашена в оранжевый цвет, который сразу привлекает внимание. Разработчики, создавая обновленный внешний вид клавиатуры, вдохновились студийными проигрывателями. Ведь этот ноутбук - действительно студия, полная креативных идей!

Черный вариант 0 Black с анодированным покрытием алюминиевого корпуса выглядит довольно строго, но в то же время словно призывает пользователя к действию. Белая же версия Meteor White имеет футуристическое высокотехнологичное покрытие крышки - гладкое, приятное на ощупь, а также практичное и устойчивое к загрязнению.

OLED-дисплей, притягивающий взгляд

Настоящей изюминкой ноутбука Vivobook Pro OLED является невероятный 14-или 16–дюймовый OLED-дисплей формата 4K, за которым работать - одно удовольствие. По сравнению с другими он имеет чрезвычайно высокую контрастность и яркость, а также высокую точность цветопередачи, что в свою очередь подтверждено сертификатом PANTONE. Изображение на OLED-дисплее привлекает внимание невероятно живыми цветами и чрезвычайно глубоким черным при любом уровне яркости.

OLED-дисплей ноутбука имеет широкий цветовой охват, что составляет 100% цветового пространства DCI-P3, который применяется в киноиндустрии. То есть, он может показывать большее количество оттенков, чем обычные дисплеи, из-за чего изображение реалистичнее и насыщеннее. Неслучайно цветовому пространству DCI-P3 отдают предпочтение специалисты, работающие с графикой.

Эргономичность дисплея, в частности низкий уровень излучаемого синего света, сертифицирована лабораторией TÜV Rheinland.

Современные компоненты

Мобильный процессор Intel или AMD H-серии, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti – поможет воплотить в жизнь любую идею. Рендеринг, потоковые трансляции, видеомонтаж – все это выполняться быстрее именно на Vivobook Pro OLED. В то же время гаджет тихий и не перегревается благодаря эффективной системе охлаждения с двумя вентиляторами, а также предлагает ряд фирменных технологий, среди которых – эксклюзивный сенсорный контроллер DialPad на тачпаде для управления инструментами профессиональных графических программ.

Vivobook Pro OLED призван сделать вашу работу комфортной, для чего предлагается множество практических деталей в его конструкции, среди них – увеличенный тачпад с идеально гладкой поверхностью, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и подсветка клавиатуры. Кроме того, ноутбук имеет полноценный комплект интерфейсов, в состав которого входят полноразмерный разъем HDMI, порты USB двух типов и слот для карт памяти.

Это устройство создано для активных и креативных людей, что подтверждает аккумулятор емкостью 96 Вт·ч Такой запас энергии поможет оставаться продуктивным настолько, насколько хватит воображения.

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