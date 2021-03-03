В частности, участники акции выступили против принятия профильным комитетом и рассмотрения парламентом законопроектов №4638 и 4638-2, авторами которых являются представители фракции «Слуга народа».

Под комитетами Верховной Рады, на улице Садовой, состоялась акция против ревизии языкового законодательства «Нет российской весне».

Как передает корреспондент УНИАН, в ней приняли участие несколько десятков общественных активистов.

Они выступили против ревизии языкового законодательства, в частности против принятия профильным комитетом и рассмотрения парламентом законопроектов №4638 и 4638-2, авторами которых являются представители фракции «Слуга народа».

Первый из них был зарегистрирован в январе и предусматривает полную отмену ответственности за нарушение закона о языке в сфере услуг. Второй - зарегистрирован в феврале. Его внесли председатель гуманитарного комитета Никита Потураев, председатель партии «СН» Александр Корниенко и заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Этим законопроектом предлагается отсрочить ответственность за нарушение языкового законодательства еще на полтора года.

Участники акции призвали членов комитета не поддерживать эти законопроекты. В случае, если они все же попадут на рассмотрение в сессионный зал, то протестующие обещают массовое сопротивление, в частности обещают провести большую акцию протеста под зданием Верховной Рады, как это уже было раньше, когда соответствующие законодательные инициативы, направленные на российский реванш в языковой сфере, пытались протащить через парламент.

В рамках протеста состоялась художественная акция: художница во время выступления активистов на большом полотнище нарисовала известный интернет-мем, на котором толстый человек в метро расселся на скамейке вагона, прижав в углу худенькую девушку, обращается к ней: «Девочка, подвинься. Ты меня притесняешь ».

На футболке у мужчины написано «язык». Девочка символизирует украинский язык.

Кроме того, участники акции отметили, что тема притеснений русского языка языковым законодательством искусственно нагнетают пророссийские политики.

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Языковой закон в Украине: что было раньше

В Украине с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке. В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против инициатив отдельных народных депутатов, которые путем внесения изменений в "языковой" закон пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение этого закона.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 закона, которая уже вступила в силу, штраф может быть наложен уполномоченным лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение получен отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

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Автор: Дмитрий Хилюк