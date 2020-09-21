Состояние здоровья Балуха имеет положительную динамику / фото УНИАН
Врачи наблюдают "некоторую положительную динамику" в состоянии здоровья бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.
"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, с некоторой положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", написала она.
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Избиение Балуха: что известно
- Владимира Балуха избили ночью 8 сентября в Киеве. Его нашли утром с переломами руки и ключицы, черепно-мозговой травмой и впоследствии прооперировали.
- 18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха. Им оказался безработный 32-летний житель Киевской области, который полностью признал свою вину. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.
- Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на два месяца без альтернативы залога.
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