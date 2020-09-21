Состояние здоровья Балуха имеет "определенную положительную динамику" - нардеп

По словам народного депутата, сегодня бывшему политзаключенному проводили контрольную томографию после перенесенной травмы.

Врачи наблюдают "некоторую положительную динамику" в состоянии здоровья бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook. "От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, с некоторой положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", написала она. Читайте такжеУ следствия есть четыре версии избиения Балуха – Сущенко Избиение Балуха: что известно Владимира Балуха избили ночью 8 сентября в Киеве. Его нашли утром с переломами руки и ключицы, черепно-мозговой травмой и впоследствии прооперировали.

18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха. Им оказался безработный 32-летний житель Киевской области, который полностью признал свою вину. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

19 сентября суд арестовал подозреваемого на два месяца без альтернативы залога. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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