В полиции уже отреагировали на ситуацию и услышали объяснения от владельца киоска.

В Ирпене Киевской области обошли ограничения государства и смогли рассчитаться за пиво, сигареты, крупы и хлеб "тысячей Зеленского" в простой "наливайке".

В этом киоске появилось объявление "Принимаем оплату "єПідтримкою". Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам жителей этого района, чаще всего тысячу за прививку здесь тратят на выпивку. Журналисты стали свидетелями того, как мужчина без проблем отоварился пивом и сигаретами за ту же "вакцинальную тысячу".

Сама продавщица призналась, что здесь и в самом деле можно все оплатить по "єПідтримці". Однако умалчивает то, как именно удалось обойти ограничения. Журналисты легко купили за вакцинальную тысячу пиво и сигареты, в отчете о расходах было указано, что эти деньги ушли на развлечения - якобы книги.

В Минцифре уже прокомментировали такую ситуацию, просмотрев видеодоказательства. Там говорят, что такое возможно, когда хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса, для другого или не для своего бизнеса вообще.

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Позже в киоск приехала полиция и пообщалась с владельцем киоска. Он заверил, что действительно продает книги, но торговать пивом выгоднее.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Украине стартовала госпрограмма "єПідтримка", когда полностью вакцинированные против коронавирус граждане начали получать за это по 1 тыс. грн. Правда, потратить эти средства можно на книги, концерты, театры, кинотеатры, спортзалы и путешествия внутри страны. Для людей от 60 лет эту программу расширили - они могут за вакцинальную тысячу приобрести и лекарства.

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