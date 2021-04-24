Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской области. В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у более 1 тыс. человек, умерли 29 человек.

По состоянию на утро 24 апреля в Украине выявили еще 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Telegram.

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Накануне выходных с осложнениями в больницы госпитализировали 3 508 человек, 392 умерли, а 13 687 выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировался 2 017 341 человек: 1 565 954 больных выздоровели, а 42 092, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), Киеве (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 24 апреля 2021

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у более 1 тыс. человек, еще 29 умерли от осложнений. Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его данным, вчера в столице было зафиксировано 1 тыс. 027 подтвержденных случаев COVID-19.

В частности, вчера коронавирус выявили у 593 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, у 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Также вчера 29 человек умерли в результате осложнений коронавирусной болезни, госпитализировали 87 больных, еще 334 госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Кроме того, 636 человек преодолели COVID-19.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (316), Днепровском (134) и Соломенском (129) районах.

С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили у 191 тыс. 165 человек, умерли 4 тыс. 415 человек, выздоровели 119 тыс. 737.

Вакцинация от коронавируса

В Украине сегодня прививки против COVID-19 получили более 14,3 тыс. человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

«14 тыс. 339 человек привили против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 года в Украине», - написал он.

Также министр сообщил, что с начала прививочной кампании в стране привили 522 тыс. 385 человек, из них получили 1 дозу - 522 тыс. 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тыс. 250 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Виталий Саенко, Виктория Токарева