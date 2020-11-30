В настоящее время проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух граждан РФ, которые пытались вступить в ряды Нацгвардии.

Читайте такжеГлаваря диверсантов "ЛНР", готовившего теракты в Украине, приговорили к 9 годам тюрьмыКак передает пресс-центр СБУ

двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины.

Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.

Спецслужба установила, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - окончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и стал ее гражданином.

В настоящее время проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

СБУ передала полученную информацию командованию Национальной гвардии для принятия соответствующих решений.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров