НАБУ нужно ликвидировать, – известный юрист прокомментировал попытки Бюро покрывать Шабунина

Украинский юрист Ростислав Кравец считает, что НАБУ нужно ликвидировать, поскольку оно покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины. Так он отреагировал на решение суда, который отменил постановление о закрытии уголовного производства по Шабунину.

"НАБУ действует по принципу "на нет и суда нет", когда дела касаются приближенных к нему лиц или тех, кто по заказу иностранцев уничтожает независимость и суверенитет Украины и подрывает обороноспособность. НАБУ нужно ликвидировать. Не нужны в Украине разведывательные органы других стран", – отметил Кравец.

Он процитировал решение следственного судьи ВАКС, из которого следует, что по делу Шабунина, получавшего денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, но не появлявшегося в воинской части, детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений. Судя по этому, судья отменил постановление детектива о закрытии этого уголовного производства.

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Ранее военный Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было обнаружено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части, поскольку считался "прикомандированным к НАПК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.