Это современная разработка, позволяющая автоматизированно выявлять и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов.

На вооружение Вооруженных сил Украины принята станция обнаружения "Феникс-1", которая является "глазами" для зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1" предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра".

"Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 для ее применения в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". После ряда успешных испытаний "Феникс-1" был принят на вооружение Вооруженных сил", – говорится в сообщении Минобороны.

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""Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ"", - прокомментировал министр обороны Андрей Таран.

По его словам, это современная разработка, позволяющая автоматизировано выявлять и определять государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.

"Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО выявлять и поражать воздушные цели", – добавил Таран.

Напомним, что в Минобороны отрицали срыв плана оборонных закупок, заверив что выполнение обязательств оборонного заказа-2021 проходит "в соответствии с графиками, планово, эффективно и без срывов". Сообщалось, что из 22,4 млрд грн бюджетных ассигнований на сегодня размещено заказов на 82% от указанной суммы.

Автор: Ирина Погорелая