Кабельное телевидение для многих украинцев до сих пор остается удобным и привычным. Когда-то оно стало главным конкурентом для антенн. Тогда все удивились количеству каналов и качеству. Но время не стоит на месте и кабель уходит в прошлое. Сейчас все больше зрителей выбирают смотреть телевидение через интернет.

Мы изучили его и нашли 5 основных причин.

На кабельном мало каналов

Дело в том, что кабель имеет технические ограничения и не может передавать существенно больше, чем 75 телеканалов. А вот в интернет-телевидении таких проблем нет. Развитие технологий привело к тому, что скорость интернета позволяет передавать действительно большие объемы информации.

Поэтому интернет-телевидение открывает доступ к 200+ каналов.

Низкое качество изображения

Качество изображения на кабельном ТВ — значительно ниже. Кабель технически не способен передавать высокое качество изображения.

Максимальное разрешение для кабельного ТВ — SD (480p). Если для просмотра на маленьком мониторе это еще может быть приемлемым, то на большом экране появятся недостатки, ведь современные широкоэкранные телевизоры нуждаются в качестве HD (1080р).

А вот интернет-телевидение может передать картинку в HD (1080р) и даже 4К. Таким образом, изображение на телевизоре станет в 2-3 раза лучше.

Кабельное ТВ привязывает к прямому эфиру

Спешить к началу телеэфира любимой передачи — привычная ситуация для многих. Так же, как и ожидание рекламы, чтобы отлучиться и не пропустить ничего важного. Интернет-телевидение решает эту проблему. Разобраться как именно, нам помог директор онлайн-кинотеатра SWEET.TV — Александр Резунов.

«На нашем сервисе можно буквально управлять телеэфиром. Вы можете поставить его на паузу, перематывать или смотреть передачи в записи до 7 суток. Теперь зритель не должен бежать домой, чтобы успеть к началу любимой передачи. Вы можете посмотреть ее, когда это удобно вам, поэтому зрители SWEET.TV больше не привязаны к прямой трансляции», — говорит Александр.

На кабельном ТВ нет кинозала

Пользователи интернет-телевидения отмечают, что одним из факторов, который повлиял на решение отказаться от кабеля, стало отсутствие кинозала. В онлайн-кинотеатрах фильмы можно смотреть бесплатно в тарифе, а главное — без рекламы.

Фильмы, мультфильмы и сериалы предоставляются полностью легально. Все это, как и телеканалы, в HD и 4K. Чтобы посмотреть желаемый фильм, больше не нужно лезть на пиратские сайты.

Кабель трудно и долго подключать

Чтобы подключить кабельное телевидение, нужно договориться о приходе мастера, ждать его полдня, подписать контракт, проложить сам кабель и еще несколько этапов.

С интернет-телевидением все гораздо проще. Чтобы подключиться, нужно просто зарегистрироваться онлайн и выбрать тариф. Обычно регистрация проходит с помощью номера телефона, электронной почты или Facebook.

Полноценно попробовать интернет-телевидение можно бесплатно. Онлайн-кинотеатр SWEET.TV дает новым абонентам 7 дней бесплатного доступа ко всем услугам.

Подключиться можно уже сейчас.

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Автор: УНИАН