В городе Городище Черкасской области полицейские сорвали «сходку» криминальных авторитетов, которые съехались из разных регионов государства.
Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.
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Поздно вечером 20 ноября на специальную линию полиции «102» поступило сообщение, что одно из заведений Городища работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, речь шла о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека.
Полицейские установили, что в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. "Злоумышленники праздновали освобождение черкасского "смотрящего" из мест лишения свободы", - говорится в сообщении. Правоохранители сорвали криминальную «сходку» и помешали злоумышленникам обсудить преступные планы. У них изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 человек проверены по базам разыскиваемых. "Среди присутствующих уже идентифицированы некоторые известные воры, нынешние "смотрящие" и "положенцы" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями «криминального мира», вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области», — отметил начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.
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