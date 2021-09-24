Конфликт советника главы ОП с юристом Геннадием Друзенко произошел в студии "Право на владу".

Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и юрист Геннадий Друзенко поскандалили в прямом эфире - дело едва не дошло до драки.

Инцидент произошел во время съемок ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Сперва Друзенко попросил у оппонента уважительного отношения, а также учитывать разницу в их возрасте и его научные степени, что Милованов расценил как эйджизм.

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм ", — парировал Друзенко.

Читайте также"Е**ло завали!": Береза в прямом эфире устроил перепалку с Добкиным из-за женщин (видео)Также юрист упрекнул Милованова в том, что он ведет себя, "как среди папуасов", хотя является американским ученым. Также Друзенко припомнил Милованову его драку с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком, после которой у него остался синяк под глазом.

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто ", — предупредил Друзенко.

Через несколько фраз ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук была вынуждена прекратить их дискуссию.

Напомним, ранее в этом году на другом ток-шоу произошла драка между бывшим нардепом Олегом Барной и депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Автор: Станислав Кожемякин