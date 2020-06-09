В Киеве "уставшие" конструкции моста отремонтировали металлическими скобами

Снятый мост "отремонтировали" в районе станции метро "Берестейская".

В Киеве мост в районе станции метро "Берестейская" отремонтировали с помощью металлических скоб, которыми стянули поврежденные части конструкции.

Видео с ремонтом "уставшего" моста опубликовали на странице Telegram-канала "Киев сейчас".

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Очевидец в видеоролике уточнил, что это улица Дегтяревская.

"Вот смотрите, куда наши люди девают свои миллионы. Вот так наша власть ремонтирует мосты, чтобы не упало людям на головы. Теперь скажите, пожалуйста, сколько миллионов потратили на эти куски железяк, чтобы оно не упало?", - прокомментировал автор ролика.

Как сообщал ранее УНИАН, в Тернопольской области обвалился автомобильный мост. На остатках переправы, построенной еще в советские времена, на деревянной плотине в селе Вертелка завис грузовик.

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