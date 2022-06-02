В парламенте готовится ко 2-му чтению закон об обороте гражданского оружия.

По мнению главы МВД Украины для защиты своих домов украинцев должны иметь оружие.

Об этом сегодня, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона, обсуждая вопрос оборота оружия среди гражданского населения.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в крупных городах. Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - рассказал глава МВД.

По урегулированию этого вопроса Монастырский подчеркнул, что сейчас в парламенте готовится ко 2-му чтению закон об обороте гражданского оружия.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение. Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция - для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - сообщил министр.

Напомним, в МВД Украины не исключают, что оккупанты могут попытаться наступать на Киев и Одессу.

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