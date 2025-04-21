Боец высказал свое мнение о военнообязанных, которые критикуют действия ТЦК.

Мужчинам, которые обсуждают действия ТЦК и не желают идти служить, стоит "надеть юбки". Такое мнение высказал военнослужащий 67 отдельной механизированной бригады ВСУ "Яворок".

"Возможно я получу в комментариях кучу негатива, но сейчас все обсуждают ТЦК, какие они нехорошие и тому подобное. Я ввел бы закон: те, кто не хотят идти служить, пусть одевают юбки. Вот кто носит юбку, ТЦК тех не трогает", - говорится в видео, опубликованном на странице 67 ОМБр в Facebook.

Мобилизация в Украине - другие новости

Политик, общественный активист, ныне аэроразведчик Игорь Луценко назвал "глубочайшим моральным разломом общества" то, что в Украине верхушка государства отказывается воевать. По мнению военного, президент должен прибегнуть к радикальным шагам, заявив своему кругу, что "кто не пойдет на фронт - посадим в тюрьму, кто не пойдет на фронт - конфискуем активы".

Видео дня

Военнослужащий, оператор БпЛА Амбако Созиашвили высказал мнение, что молодежь с 18 до 24 лет в Украине не должна воевать, ведь после войны в Украине останется очень мало людей, потому что люди с 18 до 24 лет - это украинский генофонд. В то же время он добавил, что у молодежи в Украине нет мотивации воевать и защищать свою страну.

Разведчик 3 отдельной штурмовой бригады Янис Терещенко считает, что присоединиться к украинской армии лучше сейчас, потому что потом "все будет значительно сложнее".

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