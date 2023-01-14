После сверки всех данных повестка вручается и получатель расписывается в журнале, все остальное является неправомочным.

Военный эксперт Олег Жданов описал процедуру вручения повесток в Украине во время мобилизации.

В ролике на своем YouTube-канале он отметил, что военное командование Украины неоднократно четко расписывало, как проходит вручение повестки и как оно происходить не должно.

"Повестка вручается только под роспись лично в руки. Вот тогда она считается врученной. Все засовывания в двери там, в щели, кидание в почтовый ящик – они не имеют правовых последствий. Это не является оповещением или вручением повестки. Об этом было четко написано и разъяснено", – подчеркнул Жданов.

Он отметил, что ограниченное количество лиц по закону имеет право на вручение повесток, и порядок четко регламентирован.

"Повестку у нас, согласно закону, может вручить представитель военкомата, через работодателей закон позволяет вручить повестку. Повестку могут вручить через местные советы с привлечением правоохранительных органов. Причем повестка может быть вручена абсолютно в любом месте, то есть закон не определяет четко место вручения повестки. Проверяются документы (повестка должна соответствовать паспортным данным человека), там должна быть мокрая печать и четко регламентированные место и время, куда с чем прибыть. После сверки данных повестка вручается и он (получатель – УНИАН) расписывается в журнале о получении этой повестки. Все остальное является неправомочным", – объяснил военный эксперт.

Мобилизация в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения армии страны-агрессора в Украину была объявлена мобилизация. Предусмотрены четыре волны мобилизации, сейчас Украина находится во второй волне мобилизации. Предпочтение при мобилизации отдают людям с боевым опытом.

В начале января министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация в Украине проходит в спокойном режиме и оснований для проведения массовой мобилизации в настоящий момент нет.

Военный эксперт Олег Жданов в свою очередь заявил, что масштабная мобилизация в Украине может быть объявлена в рамках подготовки отражения вероятного наступления российских войск, но на данный момент она невозможна из-за нехватки техники.

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